AS Roma-trainer Spalletti: "Als hij moet stoppen, vertrek ik ook"

Luciano Spalletti, trainer van het Italiaanse AS Roma, heeft laten weten dat hij enkel blijft als Francesco Totti een nieuw contract krijgt. Dit is een verrassende wending, omdat het nooit goed boterde tussen hen.

"Als hij moet stoppen vertrek ik ook, zelfs als we iets winnen'', riep Spalletti na de winst op Torino (4-1). Tijdens deze wedstrijd kreeg de 40-jarige Totti een tiental minuten speeltijd, meer krijgt het clubicoon meestal niet van Spalletti. Hij mocht dit seizoen slechts één keer in de basis starten.



Dat het nooit goed boterde tussen Spalletti en Totti, toonde een situatie tijdens het vorige seizoen aan. Totti sprak zijn ongenoegen over zijn bijrol in de ploeg openbaar uit. Voor Spalletti kon dit niet door de beugel, hij zette Totti als straf zelfs even uit de selectie.



Mede met dit incident in het achterhoofd, komen de recente uitspraken van Spalletti als een verrassing. "Ik ben ervan overtuigd dat de club zijn contract moet verlengen. Ik wil niet dat hij stopt als ik trainer ben", vertelt hij. "Totti heeft eigenlijk geen contract, maar een liefdespact met deze stad. Een nieuw contract zou vanzelfsprekend moeten zijn.''