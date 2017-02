"Hem zien verdedigen in de eigen zestien als een kat die op haar rug ligt, is een belediging voor het voetbal"

Yari Pinnewaert

Bloed, zweet en tranen kostte het Barcelona gisteren om de zege te pakken tegen Leganés (2-1). Het was andermaal Lionel Messi die zijn team met twee goals over de streep trok, maar de 4-0-pandoering bij PSG hing duidelijk nog in de kleren bij enkele van zijn ploegmakkers. 'Sport', één van de toonaangevende Catalaanse sportkranten, was dan ook niet mals voor vier spelers in het bijzonder: zo kregen Sergi Roberto, André Gomes en Rafinha een '1' op hun conto en kon ook Denis Suarez rekenen op een flinke veeg uit de pan.

Sergi Roberto (rechts). © getty. André Gomes. © getty. Rafinha, met masker. © getty.

Over Sergi Roberto: "Hij speelde echt niet goed. En Luis Enrique moet aandringen voor de komst van vers bloed. De tegengoal was zijn schuld omdat hij de bal zomaar weggaf door een absurde en onnodige dribbel. Het is duidelijk dat hij geen rechtsachter is."



Over André Gomes: "De fans hebben genoeg van zijn steriele en onproductieve manier van spelen. Hij werd massaal uitgefloten toen hij vervangen werd. Het zou niet slecht zijn om hem een keertje heel lang aan de kant te zetten. Zijn wedstrijd als pivot draaide uit op een ware lijdensweg."



Over Rafinha: "Erbarmelijke wedstrijd. Droeg niks bij aan de organisatie en leed dan ook nog veel balverlies. Kreeg een prima mogelijkheid, maar ging voor eigen succes terwijl drie ploegmaats beter waren gepositioneerd. Ook hij werd uitgefloten door de aanhang."



Geen al te malse commentaren, maar eigenlijk nog klein bier in vergelijking met de beoordeling van invaller Denis Suarez. "De middenvelder in de eigen zestien zien verdedigen als een kat die op haar rug ligt, is gewoon een belediging voor het voetbal." Dat de Spanjaard nog een '5' kreeg, mag dan ook een klein mirakel heten.