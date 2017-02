Manchester United en de bank van 225 miljoen euro

Egon Van Nijverseel

20/02/17 - 11u38 Bron: Dailymail

© kos.

De bankzitters bij Manchester United voor de wedstrijd tegen Blackburn Rovers hadden een gecombineerde waarde van 225 miljoen euro. Daarmee hadden 'The Mancunians' de duurste bank in de geschiedenis van de FA Cup.

De club van Old Trafford is de laatste jaren vooral bekend omdat ze veel geld uitgaf aan verschillende transfers. Dat leidde dit weekend tot een ongelooflijk dure selectie van bankzitters. Mourinho kon onmogelijk bang zijn om een wissel door te voeren, aangezien hij zijn keuze kon maken uit €225 miljoen aan talent.



Er zijn maar weinig trainers die als invaller kunnen kiezen voor Paul Pogba, die met een waarde van €114 miljoen de duurste speler in de voetbalgeschiedenis is. Naast hem op de bank hielden onder meer Juan Mata (€50 miljoen), Luke Shaw (€35 miljoen) en Eric Bailly (€35 miljoen) hem gezelschap.



De enige ploeg die ooit in de buurt kwam van dit bedrag, was Manchester City. Op de bank voor de wedstrijd tegen Crystal Palace in de FA Cup zaten zeven spelers met een gecombineerde waarde van €198 miljoen.