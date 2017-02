Achter dit intrieste beeld schuilt een werkelijk degoutant verhaal

Yari Pinnewaert

20/02/17 - 14u14

© afp.

In de hoogste klasse van het Servische voetbal won Partizan Belgrado gisteren met het kleinste verschil op het veld van Rad, maar voor Everton Luiz was er geen enkele reden tot feest. De Braziliaanse middenvelder (28) van Partizan was namelijk de hele wedstrijd het mikpunt van racistische gezangen van de vijandige supporters. De scheidsrechter en zijn team probeerden wel om de heetgebakerde fans tot bedaren te brengen, maar ook zij slaagden niet in hun opzet...

Kort voor tijd ontrolden de vijandige fans ook nog een keertje een spandoek met daarop racistische boodschappen aan zijn adres en toen vond Everton Luiz dat het genoeg was geweest. Wanneer hij zag wat de Rad-aanhang zopas had geflikt, trakteerde hij die prompt op zijn middelvinger. Wat volgde was duw- en trekwerk tussen spelers van de twee ploegen en de ref bedacht Luiz dan ook met geel voor zijn gebaar (zie video hieronder).