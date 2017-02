Messi voorkomt zware crisis met penaltygoal in 88ste minuut

Door: redactie

Barcelona is na de vernedering in de Champions League aan een nieuwe nederlaag ontsnapt. De Catalanen leken nochtans op weg naar een makkelijke zege na een vroege treffer van Messi, maar de bezoekers uit Leganés voetbalden aardig mee en kwamen na de pauze op gelijke hoogte. Een grote crisis leek in de maak, maar in de 88ste minuut stelde Messi alsnog orde op zaken. Ondanks de zege is er nog veel werk aan de winkel, want het voetbal was verre van sprankelend.