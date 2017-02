Kwartfinales FA Cup leveren terugkeer van Mourinho naar Stamford Bridge op

Door: redactie

Chelsea neemt het in de kwartfinales van de FA Cup in Stamford Bridge op tegen titelverdediger Manchester United. Die topaffiche is het resultaat van de vandaag uitgevoerde loting.

Manchester United, samen met Arsenal met 12 zeges recordwinnaar van de FA Cup, moet voor een plaats in de halve finales voorbij de gedoodverfde titelfavoriet Chelsea. ManU-coach José Mourinho keert voor het eerst sinds zijn ontslag bij de Blues in december 2015 terug naar Stamford Bridge. "The Special One" leidde Chelsea naar drie landstitels en winst in de FA Cup van 2007.



De Tottenham-Belgen Toby Alderweireld, Mousa Dembélé en Jan Vertonghen nemen het in de kwartfinales op tegen derdeklasser Millwall, dat in de voorbije rondes Bournemouth, Watford en landskampioen Leicester City uitschakelde. Middlesbrough neemt het mogelijk op tegen Manchester City. De club van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany raakte zaterdag echter niet voorbij Huddersfield Town (0-0) en moet nog een replay afwerken. Twee seizoenen geleden werden de Citizens door Middlesbrough uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. Arsenal, dat maandag zijn achtste finale tegen Sutton United nog moet afwerken, kijkt bij winst tegen de vijfdeklasser diens reeksgenoot Lincoln City in de ogen. De leider in de National League pakte al de scalp van Liverpool en Burnley.



Vorig jaar veroverde Manchester United de FA Cup door Crystal Palace na verlengingen met 2-1 te verslaan.



Programma kwartfinales FA Cup (11 en 12 maart):

Chelsea - Manchester United

Middlesbrough - Huddersfield (D2)/Manchester City

Tottenham - Millwall (D3)

Sutton United (D5)/Arsenal - Lincoln City (D5)