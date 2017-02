Scorende Nainggolan met AS Roma makkelijk voorbij Torino

Bewerkt door: redactie

video AS Roma heeft op de 25ste speeldag in de Italiaanse Serie A met 4-1 gewonnen van Torino. Radja Nainggolan speelde de hele wedstrijd voor de Romeinen, gaf een assist en scoorde ook een doelpunt. Vermaelen viel een kwartier voor affluiten in.