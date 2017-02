Conte over Batshuayi: "Ben hier niet om iedereen gelukkig te houden"

Kristof Terreur

20/02/17 - 08u00

Antonio Conte met Michy Batshuayi. © photo news.

Dolgelukkig is Michy Batshuayi (23) niet bij Chelsea. Maar anders dan trainen, hard werken en zich zo in de gunst van Antonio Conte te spelen, kan hij niet. Hij vecht voor elke minuut.

Hij heeft er zich bij neergelegd. Nu Conte zaterdag in de FA Cup ook Diego Costa de voorkeur gaf als diepe spits, weet hij waar hij staat. Het zal de komende maanden schrapen worden voor speelminuten. Op Wolverhampton kwam Batshuayi niet eens van de bank. De uitleg van zijn trainer was simpel: "Ik vond het belangrijk om met Costa, Willian en Hazard te spelen, en met Pedro als linkervleugel. Vergeet niet dat we deze competitie willen winnen. Ik ben hier niet om alle spelers gelukkig te houden. Misschien dat hij in een andere match zijn kans krijgt. Het draait erom de juiste keuzes te maken."



De resultaten geven de coach gelijk. Chelsea is comfortabel leider in de Premier League, plaatste zich bij de laatste acht in de FA Cup en ondanks een opstootje met zijn trainer eind januari doet Diego Costa nog altijd mee voor de topschutterskroon. Nu Conte de dubbel ruikt, opteerde hij in de beker ook voor Costa als speerpunt - tegen de mindere tegenstanders, in eigen huis, mocht Batshuayi opdraven.