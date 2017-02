Harry Kane loodst Spurs met hattrick naar kwartfinales FA Cup, Vertonghen maakt comeback

Door: redactie

video Tottenham heeft zich vandaag ten koste van tweedeklasser Fulham geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Harry Kane bezorgde de Spurs met een hattrick de zege in de Londense derby in Craven Cottage.

Bij Tottenham maakte Jan Vertonghen zijn wederoptreden. De Rode Duivel is hersteld van een enkelblessure waardoor hij sinds medio januari in de ziekenboeg vertoefde. Vertonghen werd centraal in de verdediging geflankeerd door Toby Alderweireld, Mousa Dembélé startte op de bank. Bij Fulham maakten Denis Odoi en Neeskens Kebano (ex-Genk) de partij vol.



Harry Kane bekroonde op het kwartier de dominantie van de Spurs met het openingsdoelpunt. Na de koffie maakte de topschutter van Tottenham zijn hattrick compleet. Bij het begin van de tweede helft scoorde hij de 0-2, twintig minuten voor het einde glipte hij door de buitenspelval om de 0-3 eindstand vast te leggen. Dembélé mocht de slotminuten volmaken bij de bezoekers.



Tottenham voegt zich bij Lincoln City, Middlesbrough, Millwall en Chelsea in de kwartfinales, die op 11 maart afgewerkt worden.