Één flits volstaat voor Chelsea om Liverpool-killer Wolverhampton over de knie te leggen

Steven Gijbels

18/02/17 - 20u21

© photo news.

video In tegenstelling tot Manchester City eerder vanmiddag heeft Chelsea zich niet laten verrassen in de FA Cup. Op het veld van tweedeklasser Wolverhampton Wanderers had de leider uit de Premier League wel niet veel overschot, 0-2. Pedro brak iets voorbij het uur de ban waarna Costa in het absolute slot de score verdubbelde. Eden Hazard, de enige Belg tussen de lijnen, kon zich nauwelijks doorzetten.