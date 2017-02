Invaller De Bruyne en Man City beleven kleine afgang in FA Cup tegen tweedeklasser

Steven Gijbels

Een (kleine) afgang, dat was het vanmiddag toch voor het grote Manchester City. In de achtste finales van de FA Cup kwamen de Citizens - weliswaar een B-elftal met De Bruyne in minuut 70 als invaller - niet verder dan een 0-0 gelijkspel op het veld van tweedeklasser Huddersfield Town. En dus moeten de manschappen van Guardiola binnenkort opnieuw aan de bak in een replay in het Etihad Stadium. Geen cadeau gezien de overvolle kalender.

Geen Vincent Kompany dus bij Manchester City (lees er hier meer over), maar ook geen Kevin De Bruyne. Pep Guardiola gunde met het oop op de Champions League-confrontatie van dinsdag tegen Monaco een resem van zijn sterren waaronder Silva, Sané en Sterling rust. Daardoor kregen Nolito, Navas, Fernando, Delph, Zabaleta, Otamendi en Bravo de kans om zich te bewijzen.



Het inspireerde de bezoekers allerminst, want Man City speelde een zouteloze eerste helft. Doelman Coleman moest enkel zijn kunnen tonen op een schot van Aguëro en een poging van Navas werd van de lijn gered. Het was Huddersfield dat zowaar het gevaarlijkst was. Billing knalde de 1-0 in doel, maar ref Taylor keurde de treffer terecht af voor buitenspel van Van La Parra. Ook daarna moest Bravo nog enkele keren alert zijn, 0-0 halfweg dus.



De Citizens schoten als een komeet uit de kleedkamer met meteen een prima mogelijkheid voor Agüero. Coleman kweet zich echter van zijn taak waarna de partij snel weer verwaterde. Guardiola keek het met lede ogen aan en gooide in minuut 70 dan toch De Bruyne en Sané in de strijd. Veel zoden zette dat niet meteen aan de dijk. Kansen waren bijzonder schaars en zelfs een slotoffensief van Man City kwam er niet meer. Huddersfield hield makkelijk stand en sleepte een replay in de wacht. Lees ook

