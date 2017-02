Vijfdeklasser Lincoln City kegelt Burnley van (afwezige) Defour uit FA Cup

Lander Verhoeven

Lincoln City © getty.

Lincoln City heeft opnieuw voor een stunt gezorgd in de FA Cup. De vijfdeklasser klopte vandaag in de achtste finales Burnley met 0-1. Steven Defour ontbrak bij de ploeg uit de Premier League met een blessure. Raggett zorgde in de slotfase voor de enige goal van de match.