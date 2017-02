Nieuwe blessure Kompany

Kristof Terreur

Geen Vincent Kompany (30) in de FA Cupwedstrijd tegen Huddersfield vanmiddag. De aanvoerder sloeg de laatste training gisteren over en ontbreekt in de kern.

Zes weken is hij fit geweest, slechts een wedstrijd heeft hij gespeeld, maar Kompany moet dus passen voor Huddersfield. Op City valt te horen dat de nieuwe kwetsuur niet ernstig is, maar ze nemen geen enkel risico. Gisteren sloeg hij de laatste training over. Een kleine domper na een jaar vol blessureleed.



Pep Guardiola was zinnens om Kompany vandaag een nieuwe kans te geven. Hij kwam sinds zijn terugkeer uit blessure, begin januari, slechts een keer in actie:bij Crystal Palace in de FA Cup. Zijn comeback. Vorige week legde Pep Guardiola nog haarfijn uit waarom hij Kompany nog niet voor de leeuwen wil gooien. De voorbije weken zat hij op de bank. Guardiola: "Hij is fit, maar in de voorbije matchen opteerde ik voor verdedigers die goed zijn in de opbouw. Kolarov kan dat op links, John Stones op rechts." Omdat Kompany geen voorbereiding meemaakte en heel wat trainingen miste, heeft hij nog niet alle aspecten die zijn coach van zijn defensie eist opgepikt. Sowieso springt de medische staf van City omzichtig om met onze landgenoot. Kompany zelf weet dat hij tijd nodig zal hebben om opnieuw zijn oude niveau te halen. Ook al kriebelt het vanbinnen. Lees ook

