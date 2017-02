Carrasco scoort tegen Gijón, maar ziet ploegmaat pas écht de show stelen met zelden gezien huzarenstukje

Door: redactie

18/02/17 - 14u53

De cijfers doen anders vermoeden, maar Atlético Madrid heeft niet zonder problemen de volle buit weten mee te graaien bij Sporting Gijón (1-4). Rode Duivel Yannick Carrasco werd na net geen 70 minuten vervangen, maar dan was hij wel alweer trefzeker geweest voor 'los Colchoneros'. Sergio Alvarez hing de bordjes echter al gauw terug in evenwicht en Atlético leek tegen de nummer 17 (die 16 schamele puntjes telt) af te stevenen op nieuw puntenverlies, maar dat was zonder invaller Kevin Gameiro gerekend. De Franse aanvaller zorgde er in de slotfase met drie goals op amper vijf minuutjes tijd nog voor dat de drie punten meegingen naar Madrid.



Dankzij de zege komt Atletico - nummer vier in de stand - terug tot op vier punten van leider en stadsrivaal Real. Dat heeft echter drie wedstrijden minder gespeeld.