Michy Batshuayi komt ook in de FA Cup niet van de bank

Kristof Terreur

18/02/17 - 17u42

© Photo News.

FA Cup Chelsea-coach Antonio Conte maakt nu ook van de FA Cup een doel en dat gaat ten koste van speelminuten voor Michy Batshuayi. Ook geen basisplaatsen meer in de beker. De Italiaan roteert vanavond (18.30 uur) tegen tweedeklasser Wolverhampton zijn elftal op verscheidene plaatsen te roteren, maar aan zijn voorlinie raakt hij niet. Dat wil zeggen dat Costa de voorkeur krijgt op Batshuayi.

Een nieuwe domper voor onze landgenoot. In de Premier League gunt Conte telkens amper een handvol minuten - 97 in totaal, 4% - en in de enige competitie waar hij zich nog wel kan bewijzen en tot vandaag elke minuut speelde, is hij nu ook op het tweede plan geschoven in de Cup. Ideaal is het niet. Chelsea betaalde vorige zomer 40 miljoen euro aan Marseille. De clubleiding is niet zinnens zijn duurste aanwinst in de volgende transferperiode zomaar te verkopen, maar Conte wil er minstens één aanvaller bij. Batshuayi (23) kon hem tot nu toe zowel tactisch als fysiek zelden overtuigen.



Begovic krijgt in de bekercompetities de voorkeur op Courtois. Ook Hazard start..