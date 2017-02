Is dit de ware (en ronduit bizarre) toedracht van Thiago Silva's afwezigheid tegen Barcelona?

Door: redactie

Champions League Thiago Silva, de aanvoerder van Paris Saint-Germain, ontbrak afgelopen dinsdag in de eclatante overwinning van zijn team tegen FC Barcelona (4-0). Officieel onbeschikbaar door problemen aan de kuit, de ware toedracht zou wel een keertje helemaal anders kunnen luiden...

L'Equipe pakt immers uit met een verrassende verklaring voor de afwezigheid van de Braziliaan en het citeert daarbij "een anonieme bron die dichtbij de kleedkamer van PSG staat". Een kuitblessure? Niks daarvan. "Je kan bezwaarlijk zeggen dat hij een probleem had aan de kuit", luidde het bij die bewuste bron. "Hij heeft onderzoeken ondergaan, en daaruit bleek dat er niks ernstigs gaande was."



Maar wat was dan wel het probleem? "Je kan wel stellen dat hij, hoe dichter de wedstrijd kwam, verlamd raakte door de stress", klinkt het onomwonden. Vrij onwaarschijnlijk voor een speler die al zoveel titels en zoveel grote wedstrijden heeft gespeeld, maar dan nog. Het verhaal staat toch mooi te blinken in één van de grootste Franse sportkranten.