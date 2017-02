Bij Arsenal of niet, Wenger zegt volgend seizoen trainer te blijven

Egon Van Nijverseel

17/02/17 - 11u25 Bron: Dailymail

© getty.

Arsenal-coach Arsène Wenger heeft laten weten dat hij volgend jaar nog een voetbalploeg zal trainen, ook wanneer hij Arsenal na dit seizoen zou verlaten.

De toekomst van Wenger bij Arsenal is onzeker nadat de 'Gunners' instortten tegen Bayern München in de Champions League. Arsenal verloor de heenwedstrijd met 5-1. Het contract van de Franse trainer loopt op het einde van dit seizoen af en nu is er grote twijfel of het zal vernieuwd worden.



Het lijkt er echter niet op dat de 67-jarige Wenger het trainerschap wil opgeven. "Wat er ook gebeurt, ik zal volgend jaar nog trainer zijn. Of het nu bij Arsenal is of ergens anders, dat weet ik nog niet", vertelt Wenger. "Ik haat verliezen en ik wil het goed doen voor 'mijn' club. Ik voel me heel verantwoordelijk voor de ploeg. Je kan niet 20 jaar voor een club werken en dan zomaar al fluitend vertrekken na zo een nederlaag."