"Dit vertel ik later aan mijn kleinkinderen"

Door: redactie

17/02/17 - 09u46

© EPA.

Stefan Mitrovic is back. Geen spoor meer van de knikkende knieën waar de Serviër de voorbije maanden mee sukkelde. Gisteren speelde hij een 'Perfect Game'. Onverzettelijk in de duels, secuur in de opbouw en leider van zijn defensie.

Explosie van vreugde © belga. Het laatste fluitsignaal zorgde voor een onwaarschijnlijke vreugde-explosie bij Mitrovic. "Op dat moment had ik meteen het gevoel dat we iets groots hadden neergezet. Deze overwinning komt voor mij op hetzelfde niveau als onze prestaties in de Champions League. Dit is nóg iets dat ik later aan mijn kleinkinderen zal kunnen vertellen." Ondanks zijn vreugdekreet op het veld verscheen de Serviër ingetogen in de mixed zone. "We hebben nog altijd niks om vrolijk over te doen, hé. Dit was slechts de eerste helft van een dubbele confrontatie. Op Wembley zal Tottenham vastbesloten zijn om te tonen dat ze beter zijn dan ons. We moeten dus onze focus houden." © belga.