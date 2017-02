Ook in Engelse tweede klasse wordt komend seizoen geëxperimenteerd met doellijntechnologie

Door: redactie

De Engelse tweede klasse, de Championship, zal in het seizoen 2017-2018 ook gebruik gaan maken van doellijntechnologie. Dat maakte de English Football League (EFL) bekend op haar website.

"De beslissing werd donderdag genomen door de clubs van de Championship", klinkt het in de mededeling. "De nieuwste Hawk-eye technologie zal geïnstalleerd worden om de scheidsrechters en hun assistenten te helpen in hun taak." In de Premier League wordt doellijntechnologie al gebruikt sinds het seizoen 2013-2014.



Momenteel komen met Matz Sels (Newcastle), Denis Odoi (Fulham), Julien De Sart (Derby County), Marnick Vermijl (Preston), Sébastien Pocognoli (Brighton) en Ritchie De Laet (Aston Villa) zes Belgen uit in de Championship.