88 Dortmundsupporters krijgen nationaal stadionverbod

Lander Verhoeven

16/02/17 - 18u58 Bron: Belga

© photo news.

De Duitse voetbalbond (DFB) heeft donderdag een nationaal stadionverbod opgelegd aan 88 supporters van topclub Borussia Dortmund. Dat laat de DFB weten via zijn website.

De 88 behoorden tot een groep supporters die zaterdag met twee bussen op weg waren voor de uitwedstrijd in Darmstadt. De politie hield de supporters tegen, nam op beide bussen pyrotechnisch materiaal, bivakmutsen, drugs en wapens in beslag en begeleidde hen huiswaarts.



"Deze snelle ingreep, waarbij de politie, de bond en Borussia Dortmund nauw samengwerkt hebben, is opnieuw een duidelijk signaal tegen geweld in het voetbal", reageerde de DFB.



Komend weekend moet Dortmund het in de thuiswedstrijd tegen Wolfsburg stellen zonder een aanzienlijk deel van zijn supporters. De Zuidtribune, de befaamde "Gelbe Wand" met 25.000 zitjes, werd gesloten na supportersongeregeldheden in de partij van 4 februari tegen RB Leipzig. De Dortmundfans toonden toen beledigende spandoeken en richtten kwetsende spreekkoren aan het adres van de tegenpartij. Er werden ook bekertjes op het veld gegooid en bezoekende spelers werden geplaagd met laserlichten in het aangezicht.