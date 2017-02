Manchester City krijgt boete van 41.000 euro voor overtreden antidopingwet

Lander Verhoeven

16/02/17 - 18u05

© photo news.

De ploeg van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany heeft zo net een boete gekregen van 35.000 pond (41.000 euro). Dit komt omdat ze een antidopingwet van de FA (de Engelse voetbalbond) niet hebben nageleefd.

De clubs moeten in Engeland laten weten wanneer hun trainingen plaatsvinden en waar de spelers uithangen, de whereabouts van de spelers, zodat ze eender wanneer dopingtesten kunnen doen. Manchester City is er al drie verschillende keren niet in geslaagd om de juiste informatie te geven. Ze hadden de info niet aangepast aan hun nieuw schema. Hierdoor moeten ze nu een boete van 41.000 euro betalen aan de FA.