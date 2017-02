Wat u moet en mag weten over de 11 geslepen Zenit-krijgers die vanavond Anderlecht in de ogen kijken

Stijn Joris

Anderlecht en Russische tegenstanders, ze lijken elkaar niet te kunnen ontlopen op het Europese toneel. In Brussel zullen ze even gevloekt hebben toen met Zenit Sint-Petersburg een verraderlijke naam uit de trommel van de Europa League kwam: een moeilijk te kloppen team en bovenal ook geen grote publiekstrekker. Als paars-wit vanavond in de 1/16de finales een goeie uitgangspositie wil verwerven voor de terugmatch in het koude Rusland dan moet het voorbij deze 11 krijgers.

Yuri Lodygin Doelman Rus 26 jaar



Wat u moet weten: betrouwbare keeper. Dit seizoen goed voor 10 clean sheets in 19 wedstrijden.



Wat u mag weten: Russische vader en Griekse moeder. Trok met Rusland naar het WK in Brazilië en EK in Frankrijk.



Aleksandr Anyukov Rechtsachter Rus 34 jaar



Wat u moet weten: met Lombaerts de enige overblijver van de UEFA Cup-eindzege in 2008. Zit aan 369 wedstrijden voor Zenit.



Wat u mag weten: Maakt in oktober 2000 zijn debuut voor Samara tegen... Zenit.



Marktwaarde: 500.000 euro © ap.

Branislav Ivanovic Centrale verdediger Serviër 32 jaar



Wat u moet weten: kwam nog maar pas transfervrij over van Chelsea. Speelt zijn eerste officiële match voor Zenit.



Wat u mag weten: goed bevriend met Novak Djokovic en close met Jelena Jankovic en Ana Ivanovic.



Marktwaarde: 7 miljoen euro © photo news.

Nicolas Lombaerts Centrale verdediger Belg 31 jaar



Wat u moet weten: al aan zijn negende seizoen bij Zenit toe intussen, maar lonkt naar een terugkeer naar België.



Wat u mag weten: zijn laatste goal voor Zenit dateert intussen van december 2013.



Marktwaarde: 2,5 miljoen euro © photo news.

Yuri Zhirkov Linksachter Rus 33 jaar



Wat u moet weten: ervaren 72-voudige international die als linksachter en linkermiddenvelder kan opereren.



Wat u mag weten: groeide op in armoede. Moest geregeld trainingen skippen om zijn vader te helpen om groenten te kweken.



Marktwaarde: 2 miljoen euro © reuters.

Javi Garcia Centrale middenvelder Spanjaard 30 jaar



Wat u moet weten: opgeleid bij Real Madrid, speelde later ook voor Benfica en Manchester City.



Wat u mag weten: werd al kampioen in Spanje, Portugal, Engeland en Rusland.



Marktwaarde: 8 miljoen euro © belga.

Mauricio Centrale middenvelder Braziliaan 28 jaar



Wat u moet weten: geboren in Sao Paulo, speelde voor Fluminense en Terek Grozny en tekende vorig jaar voor Zenit.



Wat u mag weten: stelde zich kandidaat voor de Russische nationale ploeg.



Marktwaarde: 4 miljoen euro © getty.

Danny Aanvallende middenvelder Portugees 33 jaar



Wat u moet weten: Dé nummer tien van Zenit. Portugees, maar wel in Caracas in Venezuela geboren.



Wat u mag weten: spendeerde in december nog zijn vakantie op de Malediven in gezelschap van Witsel en Criscito.



Marktwaarde: 1 miljoen euro © Mike Kireev / Demotix.

Giuliano De Paula Rechtsbuiten Braziliaan 26 jaar



Wat u moet weten: kleine draaischijf, goed voor zes goals en vijf assists in huidige Europese campagne.



Wat u mag weten: debuteerde op zijn 20ste voor Brazilië, maar werd sinds 2012 niet meer opgeroepen.



Marktwaarde: 8 miljoen euro © Photonews.

Artem Dzyuba Spits Rus 28 jaar



Wat u moet weten: met zijn 1m96 een echte targetspits en kapitein van de ploeg.



Wat u mag weten: zit voor Zenit aan een gemiddelde van 0,53 doelpunten per 90 minuten.



Marktwaarde: 9 miljoen euro © reuters.