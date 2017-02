Knalprestatie tegen 'Barça' levert Thomas Meunier open doekje op in Franse pers

Door: Wouter Devynck

16/02/17 - 09u35

Stonden ze vorige zomer nog wat sceptisch tegenover zijn komst naar PSG, dan is de Franse pers volledig bijgedraaid wat Thomas Meunier betreft. Na zijn uitstekende prestatie dinsdag, waarbij hij met onder meer een assist mee verantwoordelijk was voor de 4-0-vernedering van Barcelona, stonden alle media op de banken voor onze landgenoot.

Alleen L'Équipe was zijn strenge zelve en gaf Meunier 'slechts' een 7, de meeste andere kranten beloonden hem met minstens een 8 en gaven hem een lovende recensie. Vooral zijn assist voor de 4-0 van Cavani werd de hemel ingeprezen en zelfs bestempeld als 'kaviaar'.



Verder vielen er nog termen als 'indrukwekkend' en 'offensief onstopbaar' te lezen. Het gegeven dat zijn rechtstreekse tegenstander Neymar er amper aan te pas kwam, werd nadrukkelijk in de verf gezet. Concurrent Aurier werd aangeraden zich mentaal te wapenen voor zijn toekomstig bankzittersstatuut.



L'Équipe: "Thomas Meunier rechtvaardigde zijn basisplaats ten nadele van Serge Aurier. Verdedigend goed en in offensief opzicht beslissend."



So Foot: "Vanavond viel hij vooral op met zijn kaviaarassist voor Edinson Cavani bij de 4-0. Het orgelpunt van een hoogstaande prestatie."



Le Parisien: "De Belg leverde defensief een erg solide prestatie af. Op offensief vlak dweilde hij onvermoeibaar zijn rechterflank af."



Canal+: "Trainer Unai Emery heeft de match op briljante wijze voorbereid en de juiste keuzes gemaakt door Di Maria, Kurzawa en Meunier de voorkeur te geven op Lucas, Maxwell en Aurier. Hij had het van begin tot eind juist."