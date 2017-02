"Ik heb Messi ook gewoon zijn kind zien afhalen van school"

Door: redactie

15/02/17 - 16u55

video Geert de Vlieger is voor een nieuwe aflevering van Hoogvliegers op bezoek bij Thomas Vermaelen in Rome. Wanneer ze samen het palmares van Thomas overlopen komen uiteraard ook Barcelona en Messi aan bod.

Dat ook voor hem Messi de beste speler is waarmee hij ooit samenspeelde, was al lang duidelijk. Maar hoe is Messi nu eigenlijk als persoon? Daarover komt Vermaelen met een opvallend antwoord voor de dag.



Thomas Vermaelen wordt door Barcelona verhuurd aan het Italiaanse AS Roma. Hij liep dit seizoen opnieuw een blessure op, waardoor hij nog steeds dienst doet als bankzitter. Vermaelen kwam voor Roma nog maar in zes duels in actie.