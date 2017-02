Manchester City-sensatie Gabriel Jesus out met gebroken middenvoetsbeentje

Door: redactie

14/02/17

Machester City bevestigt dat nieuwe aanwinst Gabriel Jesus een middenvoetsbeentje heeft gebroken tijdens de wedstrijd van gisteravond tegen Bournemouth. Jesus moest al in de veertiende minuut het veld verlaten.

Na de wedstrijd zei coach Pep Guardiola dat hij nog hoop had dat de blessure niet al te ernstig zou zijn. Verdere scans wezen echter uit dat de 19-jarige Braziliaan een gebroken middenvoetsbeentje heeft opgelopen. Jesus was in zijn eerste vijf wedstrijden al goed voor drie doelpunten en hij verwees prijsschutter Sergio Agüero zelfs naar de bank.



Fysiotherapie of operatie

Volgens Britse krant The Mirror heeft Jesus twee mogelijkheden om de blessure te behandelen. Ofwel gaat hij langs bij een fysiotherapeut en kan hij na 1 maand terugkeren, ofwel laat hij zich opereren en dan keert hij pas na 3 maanden terug. Met een operatie zal het probleem volledig verholpen kunnen worden. Door de blessure van Jesus kan Agüero zijn kans grijpen om zijn basisplaats opnieuw op te eisen.