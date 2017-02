Engelse voetbalbond klaagt coach West Ham aan wegens 'ongepast gedrag'

Door: redactie

13/02/17 - 22u28 Bron: ANP

Slaven Bilic gaat in discussie met ref Michael Oliver. © reuters.

West Ham United-trainer Slaven Bilic is door de Engelse voetbalbond (FA) aangeklaagd wegens 'ongepast gedrag'. De Kroaat werd vorige zaterdag in de slotfase van het duel tegen West Bromwich naar de tribune gestuurd omdat hij een televisiemicrofoon tegen de grond had gesmeten. Dat deed Bilic nadat West Brom de gelijkmaker scoorde.



Eerder in de wedstrijd was Bilic' assistent Nikola Jurcevic ook al weggestuurd. In de negentiende minuut protesteerde Jurcevic heftig tegen de beslissing van de ref om een treffer van Sofiane Feghouli niet toe te kennen. Ook Jurcevic wordt ongepast gedrag ten laste gelegd.



Welke straf het trainersduo krijgt, wordt pas later deze week bekend. Bilic en Jurcevic hebben tot donderdagavond de tijd om te reageren op hun aanklacht.