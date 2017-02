Manchester City freewheelt naar zege en tweede plaats op het veld van Bournemouth

Steven Gijbels

13/02/17

Manchester City lijkt na een moeilijke periode weer helemaal terug. Op het veld van Bournemouth pakten de Citizens ook vanavond de volle buit en rukken ze met een recente 9 op 9 weer op naar de tweede plaats in het klassement. Sterling en een owngoal van Mings zorgden voor de 0-2 eindstand, De Bruyne kon zelden zijn stempel drukken.

Pep Guardiola hield Kompany evenals Agüero op de bank. Wonderkid Gabriel Jesus kreeg in de spits weer de voorkeur, terwijl achterin verrassend Sagna mocht opdraven. De motor van de bezoekers kwam pas na 25 minuten op toerental. Sterling trapte tegen de paal en Touré rakelings naast de kooi van Boruc. Op het halfuur was het wel raak. Sterling stond aan de tweede paal moederziel alleen en tikte een afgeweken voorzet makkelijk binnen, 0-1. Bournemouth reageerde weliswaar meteen en King liet luttele tellen later de netten trillen. Ref Swarbrick liet het feestje echter niet doorgaan omdat hij een trekfout had gezien van de Noor (oordeelt u vooral zelf via de beelden hieronder). Zo bleef het halfweg bij 0-1.



Boeken toe

Na de koffie bood de thuisploeg wel meer weerwerk. City werd eventjes teruggedrongen, al leidde dat niet tot grote kansen. In minuut 69 deed Bournemouth-verdediger Mings zelf de boeken toe. Na knap voorbereidend werk van Sterling devieerde de Engelsman het leer ongelukkig in eigen doel. Match gespeeld, Sané knalde in het slot de 0-3 nog tegen de dwarsligger. Een onzichtbare De Bruyne, die enkel op slag van rust voor wat dreiging zorgde met een knal, maakte de negentig minuten vol. Kompany kwam niet meer van de bank.