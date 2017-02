Galatasaray en coach Jan Olde Riekerink uit elkaar

Door: redactie

13/02/17 - 18u52 Bron: anp/belga

Jan Olde Riekerink in een onderonsje met Wesley Sneijder. © Getty Images.

Galatasaray heeft zijn trainer Jan Olde Riekerink (53) ontslagen. Dat meldt CNN Turk. De Nederlander, in een ver verleden nog even actief als coach van AA Gent, volgde vorig jaar in maart de ontslagen Mustafa Denizli bij de Turkse topclub. Hij was voor die tijd hoofd opleidingen bij Galatasaray. Vorig seizoen won 'Gala' onder zijn leiding de Turkse beker door in de finale aartsrivaal Fenerbahçe te verslaan, maar in de competitie eindigde de club slechts als zesde.



Dit seizoen staat 'Cim Bom' derde op vijf punten van koploper Besiktas. Volgens CNN Turk zoekt de club naar een Turkse hoofdcoach voor de rest van het seizoen. Onze landgenoot Luis Pedro Cavanda ligt bij Galatasaray onder contract.