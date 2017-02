0 doelpunten, 3 assists en toch 581.000 euro per week verdienen: dit zijn de straffe cijfers van Ezequiel Lavezzi

Lander Verhoeven

13/02/17 - 15u08

© photo news.

In februari 2016 trok Ezequiel Lavezzi voor een slordige 28 miljoen euro naar de Chinese Super League. In China kreeg hij een riant salaris van 581.000 euro per week en een contract voor twee jaar. Ondertussen zit de Argentijn al een jaar bij Hebei Fortune en is hij zijn geld nog niet waard. Zo heeft de spits nog geen enkele keer de netten laten trillen voor zijn nieuwe werkgever.