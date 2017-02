Real Madrid-speler Danilo toont pijnlijke wonden na tackle

Egon Van Nijverseel

13/02/17 - 14u48 Bron: Dailymail

© photo news.

De 25-jarige verdediger van Real Madrid verspreidde via Snapchat een foto van de pijnlijke snijwonden die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen Osasuna. In de tweede helft stampte David Garcia per ongeluk op Danilo's enkel, met alle gevolgen vandien.