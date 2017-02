Rellen bij derby in Rio de Janeiro kosten één man het leven

Lander Verhoeven

13/02/17

Bij rellen voorafgaand aan de Braziliaanse voetbalwedstrijd tussen de stadgenoten Botafogo en Flamengo in Rio de Janeiro is zondag een dode gevallen. Thuisploeg Botafogo betreurt de gebeurtenissen in een persbericht op haar website.