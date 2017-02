Dortmund reist zonder Götze richting Lissabon

Door: redactie

Borussia Dortmund kan morgen in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League op het veld van Benfica geen beroep doen op Mario Götze. De Duitse wereldkampioen is nog niet helemaal hersteld van de spierblessure die hem ook al de bekermatch tegen Hertha Berijn en het competitieduel tegen Darmstadt kostten.

"Het is nog een beetje te vroeg voor hem. Hij zal in Lissabon nog niet kunnen aantreden", verduidelijkte sportief directeur Michael Zorc maandag voor de selectie op het vliegtuig richting Portugal stapte.



Dortmund kan in het Estadio da Luz wel rekenen op verdedigers Marcel Schmelzer en Lukasz Piszczek, die zaterdag door blessures ontbraken tegen Darmstadt (2-1 verlies). Zij zijn opnieuw fit.