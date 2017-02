'Reddende Engel' die als eerste aankwam bij gecrasht vliegtuig Chapecoense krijgt prachtige beloning

Door: redactie

video Een van de vreselijkste voetbalverhalen van 2016 was zonder twijfel dat van de vliegtuigcrash van de Braziliaanse voetbalploeg Chapecoense op weg naar de finale van de Copa Sudamericana. Maar dat trieste verhaal kent nu een mooi einde voor een jonge hoofdrolspeler.

De 15-jarige Johan Ramirez en zijn familie wonen vlakbij de locatie van de crash. Hij en zijn vader hielpen als eersten de hulpdiensten om zo vlot mogelijk toegang te krijgen tot de verschillende stukken van het vliegtuig. Zo konden de zes overlevenden (van de 77 passagiers) zo snel mogelijk geholpen worden.



De familie Ramirez woonde altijd in een krakkemikkig huisje in de bergen van Colombia. Om hen te bedanken kregen ze nu een nieuw thuis. Mooier, groter en veiliger dan de hut die er eerst stond en het draagt de kleuren van 'Chape'. Het felgroene huis vormt zo een prachtig geschenk en aandenken aan de dag dat de jongen een held was.