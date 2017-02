Alderweireld 'last man standing' in Tottenham-defensie die sterretjes ziet: "Als je zo'n fouten maakt, wordt dat afgestraft"

Door: Glenn Bogaert

12/02/17 - 09u38

Geen al te leuke avond voor Toby Alderweireld en Moussa Dembélé gisteren want onze twee Belgen van Tottenham gingen op het veld van Liverpool met 2-0 onderuit. Vooral in een bevlogen eerste helft werden 'The Spurs' door de thuisploeg van Jürgen Klopp behoorlijk onder de voet gelopen. De enige die een beetje overeind bleef in een wankele defensie was niet toevallig Rode Duivel Alderweireld. En die baalde.

"Het lag gewoon aan ons. We hebben te veel fouten gemaakt waarbij we Liverpool volledig in de kaart speelden. Uiteindelijk heeft dat eerste halfuur ons genekt. We waren zeker niet verrast, maar als je zo"n fouten maakt, wordt dat natuurlijk afgestraft. Na rust probeer je de boel nog om te gooien en dan heb je in eerste instantie een doelpunt nodig om terug in de match te komen, maar dat viel niet. Dan weet je dat het lastig wordt. Er komt kwaliteit bij kijken om ons spel te spelen en te brengen, om onder de druk uit te komen en te voetballen. Net die kwaliteit was er onvoldoende. Dat kan eens gebeuren, uiteindelijk zijn we nu één minuut na de match en is het resultaat enorm teleurstellend. Als je echter wél die kwaliteit levert dan kan je er doorheen spelen en dat hebben we vandaag jammer genoeg niet gedaan."



Strijdplan na rust

Wat was eigenlijk plan van Tottenham voor de tweede helft? "De fouten moesten er eerst en vooral uit. We hebben geprobeerd van Son iets centraler uit te spelen, van iets opportunistischer te zijn. Als we dan toch die druk gingen zetten, moesten we iets meer de lange bal zoeken en gokken op de tweede bal."



En nu focus op Europa

Door de nederlaag lijkt stadsrivaal Chelsea alweer een stap dichter bij de titel: "Na zo"n prestatie moet je eerst en vooral naar jezelf kijken en zien dat het beter gaat volgende week. Nu staat de Europa League (tegen AA Gent, red.) voor de deur en moeten we op mentaal vlak snel de knop omdraaien en er weer vol voor gaan."