Horrorblessure werpt stevige schaduw over felbevochten zege van Real tegen Osasuna

11/02/17 - 22u38

Tano liep de blessure op na een duel met Isco. © kos.

video Real Madrid is terug over FC Barcelona naar de leiding van de Primera Division gesprongen. Real pakte vanavond een felbevochten 1-3 zege op het veld van Osasuna, maar de overwinning van de mannen van Zidane werd overschaduwd door een horrorblessure van Osasuna-verdediger Tano. De 26-jarige verdediger liep na 13 minuten een beenbreuk op na een duel met Isco.

Iets meer dan tien minuten nadat Tano van het veld werd gedragen, opende Cristiano Ronaldo de score. De Portugese superster verschalkte ex-PSG-doelman Salvatore Sirigu met een schot vanuit een scherpe hoek. De assist kwam van de rechter van Karim Benzema. Het moeilijkste werk leek achter de rug voor de bezoekers uit de hoofdstad, maar dat was zonder Sergio Leon gerekend. De 28-jarige spits ontsnapte aan de aandacht van de Real-verdedigers en verschalkte Navas vervolgens met een listig lobballetje. De hekkensluiter in de Primera Division haalde de rust met 1-1.

Isco zorgt voor 1-2

De mannen van Zidane moesten na rust vol aan de bak en uiteindelijk was het Isco die het gaatje vond in de muur die Osasuna optrok voor de eigen zestien. Benzema kon zich niet doorzetten, maar de Spaanse stilist pikte de bal op en deponeerde hem vervolgens netjes in de verste hoek. Real haalde opgelucht adem en in de toegevoegde tijd maakte Lucas Vazquez er ook nog 1-3 van.



Door de zege wipt Real weer over Barcelona naar de kop van de rangschikking. De Madrilenen hebben één punt meer op de teller staan dan de 'Blaugrana' en bovendien hebben Ronaldo en co nog twee matchen minder gespeeld dan de aartsrivaal uit Catalonië.