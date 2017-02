28 jaar na voorpaginadebacle verbant Liverpool alle journalisten van The Sun

Marie Rutsaert

11/02/17 - Bron: BBC

© photo news.

Nadat de Britse krant The Sun in 1989 op hun voorpagina leugens verkondigde over de Hillsboroughramp, hebben de krant en voetbalploeg Liverpool altijd een moeilijke tumultueuze relatie gehad. Gisteren werd aangekondigd dat journalisten niet meer binnenmochten op Annfield. Bij het drama in het stadion van Sheffield Wednesday kwamen 28 jaar geleden 96 Liverpool-fans om het leven door fouten van de politie.

The Sun mag niet langer wedstrijden in het stadion bijwonen en krijgt geen toegang meer tot de spelers of de trainer van de club. In samenspraak met de overlevenden van de ramp van 15 april 1989 en de nabestaanden van de slachtoffers, is de club tot die beslissing gekomen. Vlak na de ramp in de halve finale van de FA Cup kopte The Sun als volgt: 'De waarheid: sommige fans bestolen de slachtoffers, fans urineerden op dappere agenten en sloegen agenten die bezig waren met reanimatie.'



Zij schreven dit op basis van anonieme bronnen bij het politiekorps van South Yorkshire. In april 2016 kwam uit een onderzoek van 450.000 pagina's van het Hillsborough Independent Panel naar voren dat het handelen van de politie oorzaak van de ramp. In de nasleep van de ramp probeerden politie en justitie de waarheid te verdoezelen en verdraaien. The Sun was daarin een van de hoofdrolspelers.



De krant reageerde op de verbanning dat het "slecht is voor de fans en slecht voor het voetbal." Liverpool zelf heeft geen extra toelichting gegeven bij hun besluit.