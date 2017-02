Stale Solbakken blijft aan het roer bij FC Kopenhagen

Door: redactie

10/02/17

Stale Solbakken heeft zijn contract bij de Deense kampioen FC Kopenhagen verlengd tot de zomer van 2021, zo maakte de club vandaag bekend.

De Noorse oud-middenvelder beëindigde bij Kopenhagen zijn spelerscarrière in 2001. Hij was er een eerste coach tussen 2006 en 2011 en ging er in 2013 opnieuw aan de slag.



In de dug-out van Kopenhagen werd hij al zes keer landskampioen (in 2006, 2007, 2009, 2010, 2011 en 2016) en drie keer Bekerwinnaar (2009, 2015 en 2016). Een nieuwe titel lijkt in het verschiet want eerste achtervolger Brondby volgt op 11 punten.



Dit seizoen was Solbakken met Kopenhagen tegenstander van Club Brugge in de groepsfase van de Champions League. De Denen trokken twee keer aan het langste eind (4-0 & 0-2).