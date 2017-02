Ex-Everton-speler Heitinga: "Ik kan mij geen privéjets meer veroorloven"

Egon Van Nijverseel

10/02/17 - 11u28 Bron: 1Limburg

© Instagram/JohnHeitinga.

De Nederlander Johnny Heitinga hing in 2016 zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij vertelt in een interview met 1Limburg dat hij de luxueuze levenstijl na zijn carrière serieus heeft moeten inperken.

"Toen ik nog voetbalde kwam er veel meer geld binnen. Hoeveel we uitgaven lag natuurlijk in dezelfde lijn tijdens die periode", vertelt Heitinga. "Nu ik met pensioen ben, proberen we ons aan te passen aan de lagere inkomsten."

Moeilijke aanpassing

© anp.

Heitinga zegt dat hij en zijn vrouw, Charlotte-Sophie Zenden, hun klassevolle manier van reizen missen. "Vroeger vlogen we soms met een privéjet naar onze bestemming, nu doen we dat dus niet meer", voegt hij hieraan toe. "Op vakantie huren we nog altijd een chique villa, maar er zijn verschillende gradaties van 'chic'."



"We doen ons best om er aan te wennen, maar soms is dat moeilijk", gaat zijn vrouw verder. "Niet alle veranderingen zijn echter slecht. Toen Johnny nog voetbalde konden we niet zomaar eventjes naar Parijs of Milaan om te shoppen, dat deed onze stylist voor ons. Nu genieten we ervan om dit allemaal zelf te doen!"