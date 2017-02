Melbourne verlekkert zich op clash tussen Messi en Neymar in juni

Door: redactie

Voetbalgrootmachten Argentinië en Brazilië spelen op 9 juni een oefeninterland in Melbourne. Dat bevestigde de minister van Sport van de Australische deelstaat Victoria.

"In voetbal gaat er niets boven een duel tussen Brazilië en Argentinië, en het komt naar Melbourne", vertelde John Eren. "Dit wordt niet alleen een topevenement in Melbourne, er zal over de hele wereld naar gekeken worden." Eren verwacht dat de Melbourne Cricket Ground met zijn 100.000 zitjes helemaal zal vollopen.



Met het Argentinië van Messi en het Brazilië van Neymar zullen de nummers 1 en 2 van de FIFA-ranking het tegen elkaar opnemen. Het laatste onderlinge duel dateert van november. Toen won Brazilië met 3-0 in Belo Horizonte in de WK-voorronde. Barçavedetten Neymar en Messi waren allebei van de partij.