Porto trekt Spanjaard Oliver Torres definitief aan voor 20 miljoen

Door: redactie

9/02/17 - 22u30

© epa.

Oliver Torres zal ook volgend jaar bij Porto voetballen. Dat heeft de Portugese club vandaag bekendgemaakt. De 22-jarige middenvelder was eigendom van Atletico Madrid en speelde al op uitleenbasis bij Porto.

Porto betaalt twintig miljoen euro aan Atletico, wat van Torres de op één na duurste inkomende transfer in de geschiedenis van het Portugese voetbal maakt. Alleen de Mexicaan Raul Jimenez, die in 2015 voor 22 miljoen verkaste van Atletico naar Benfica, gaat de Spanjaard voor.



De Spaanse belofte-international brak door bij Atletico, maar werd nadien uitgeleend aan Villarreal en een eerste keer Porto tijdens het seizoen 2014-2015. Vervolgens keerde hij voor een jaar terug naar de Spaanse hoofdstad, waarna hij begin dit seizoen andermaal op uitleenbasis trok naar Porto. In Portugal groeide Torres de afgelopen maanden uit tot een basispion onder trainer Nuno Espirito Santo.