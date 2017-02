Nainggolan in oog van Italiaanse storm na uitlatingen over Juventus: "Ik haat die ploeg"

Door: redactie

9/02/17 - 22u15

© photo news.

Radja Nainggolan heeft zich niet bepaald populair gemaakt bij de fans van Juventus. In een filmpje dat momenteel viraal gaat in Italië haalt de middenvelder van AS Roma namelijk keihard uit naar de regerende landskampioen. "Ik haat Juventus. Ze winnen altijd dankzij een strafschop", windt de Rode Duivel er geen doekjes om.