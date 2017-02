Everton hoeft zich geen zorgen te maken, zegt agent Mino Raiola: "Romelu Lukaku tekent een nieuw contract"

Door: Kristof Terreur

9/02/17 - 19u06

'Big Rom' met zijn manager Mino Raiola. © instagram romelu lukaku.

De gesprekken slepen wat langer aan dan verwacht. In december liep Raiola wat op de feiten vooruit. Hij pochte toen dat de onderhandelingen tussen Everton en Lukaku (23) voor 99 procent waren afgerond. Dat er enkel nog details moesten worden uitgeklaard en alles op papier moest worden gezet. Twee maanden later is dat nog niet gebeurd. "Maar er zijn geen problemen", meldde Raiola. "Romelu zal een nieuw contract tekenen."



Nog duurder dan 80 miljoen

Everton wil van de voorlopige topschutter in de Premier League zijn bestbetaalde speler ooit maken, met een salaris van ruim 110.000 euro per week. En een nieuwe overeenkomst van vijf jaar. " Ik heb er nog niet met het bestuur over gesproken", zei trainer Ronald Koeman. "Maar als zijn agent zegt dat hij wil blijven, zal dat zo wel zijn." Garanties voor de zomer zijn er echter niet. Zelfs als Lukaku bijtekent. In dat geval wordt hij wel nog duurder dan hij al was. Everton vroeg vorige zomer zo'n 80 miljoen.