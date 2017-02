Robin van Persie steekt tong uit en wordt drie wedstrijden geschorst

Door: redactie

9/02/17 - 18u03 Bron: Belga

Robin van Persie mag drie wedstrijden niet in actie komen voor zijn club Fenerbahçe. De Nederlander is door de Turkse voetbalbond geschorst naar aanleiding van zijn gedrag in de gewonnen bekerwedstrijd tegen Besiktas. Van Persie is volgens de bond schuldig aan het beledigen van Besiktas-supporters. Hij stak in het duel zijn tong uit richting de fans van Besiktas. Dat was volgens de voetbalbond van Turkije reden genoeg om hem te schorsen voor drie wedstrijden. Hij kreeg ook een boete van ongeveer 5.000 euro.