Crisisgesprekken bij Arsenal om seizoen te redden, Wenger onder druk

Crisis in het Emirates. Na twee opeenvolgende nederlagen is Arsenal uit de topdrie gesukkeld en steekt het de koppen bij elkaar om snel uit het slop te geraken.

Het team van Arsène Wenger staat na nederlagen tegen Watford en leider Chelsea op de vierde plaats in de Premier League. Met de boze fans na de rampzalige nederlaag tegen Chelsea nog vers in het achterhoofd, is er twijfel rond de toekomst van enkele grote namen bij de club. Wenger denkt aan zijn toekomst en Alexis Sanchez kreeg aanbiedingen van Paris-Saint-Germain, Atletico Madrid, Juventus en verschillende Chinese clubs. Over het nieuwe contract van Mesut Özil is Arsenal optimistischer.

Kan Wenger zijn positie behouden?

Het kritieke punt is nog niet bereikt, maar de Gunners moeten wel oppassen voor een vrije val dit seizoen. Het klinkt absurd om te twijfelen of Arsenal wel kan winnen van kleinere ploegen, maar Watford bewees wat je kan bereiken als je zonder angst voetbalt. De ploeg wordt momenteel verblind door een gebrek aan vertrouwen en samenhang.



De top vier is een minimumvereiste voor Arsenal en een derde FA Cup in vier seizoenen zou mooi meegenomen zijn. Alles minder dan dat is een mislukking. Het is onwaarschijnlijk dat het bestuur Wenger zal ontslaan, maar misschien neemt de Franse coach zelf ontslag als zijn ploeg niet voor een ommekeer zorgt.