Dortmund-fans excuseren zich voor wangedrag tegen Leipzig

9/02/17 - 11u12 Bron: The Daily Mail

Na het geweld van vorige week tussen ultra's van Borussia Dortmund na de topper in de Bundesliga tegen RB Leipzig, hebben een heel aantal van de Duitse fans zich geëxcuseerd. Dit weekend hielden de supporters nog tifo's vast waar onacceptabele en haatdragende boodschappen op te lezen vielen, gisteren in de bekermatch tegen Hertha Berlin domineerde de boodschap 'Nein zu gewalt.'

© ap.

De vurige fans van de wereldbefaamde 'Gelbe Wand' (de Gele Muur) hielden dit weekend zoals altijd tifo's en vlagen op. Maar een aantal van de boodschappen gingen er zwaar over. Zo was er één gericht naar de sportieve directeur van Leipzig Ralf Rangnick. In 2011 hield die zijn job als trainer van Schalke voor bekeken. Bij Dortmund viel 'Burnout'Ralle: Hang dich auf!' ('Burnout Ralf, hang je op!') te lezen.



Na de wedstrijd gooiden relschoppers van Dortmund met stenen en flessen. Vier agenten en een politiehond raakten daarbij gewond. Ook Leipzig-fans werden aangevallen. Uiteindelijk werden 28 'fans' opgepakt.



Een groot deel van de fans van Borussia waren duidelijk ook niet opgezet met de acties van hun medesupporters. Gisteren won hun club dan wel de kwartfinale van de beker, maar de echte winnaars waren de fans die massaal het onacceptabele gedrag van dit weekend veroordeelden. Deze keer was niet haat de boodschap op de vlaggen, maar 'Gegen Gewalt' en 'Sorry!'



Dortmund ging door naar de halve finales na een flauwe match die eindigde op gelijkspel en penalty's de doorslag gaven.