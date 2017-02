Steenrijke Chinese club excuseert zich bij fans na afgang in Champions League

Door: redactie

9/02/17 - 09u07 Bron: anp/reuters

Carlos Tevez, één van de toptransfers van Shanghai Shenhua. © photo news.

Shanghai Shenhua heeft zijn excuses aangeboden aan de fans. De steenrijke Chinese voetbalclub slaagde er niet in zich te plaatsen voor de Aziatische Champions League. Het Australische Brisbane Roar was in de laatste kwalificatieronde te sterk voor het team van trainer Gus Poyet. Shenhua had zich onlangs met veel geld versterkt en haalde ondermeer de Argentijnse vedette Carlos Tevez. Ook de Nigeriaan Obafemi Martins voetbalt voor Shenhua.



"We schamen ons voor het resultaat van vandaag en willen alle fans die de kou trotseerden om naar het stadion te komen onze oprechte verontschuldigingen aanbieden", luidde het in een communiqué. "Onze spelers hebben hun best gedaan en we verlangden naar de zege. Soms kan voetbal wreed zijn."



Shenhua eindigde afgelopen seizoen vierde in de Chinese competitie en moest daardoor kwalificatieduels spelen voor de AFC Champions League, waar de beste Aziatische en Australische clubs aan meedoen.