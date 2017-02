Pareltje van Ndidi leidt Leicester naar volgende ronde

Door: Maarten Vanbergen

8/02/17 - 23u20

FA Cup Ndidi won nog maar net een award voor knapste doelpunt van het jaar in de Belgische competitie en heeft ondertussen Leicester naar de volgende ronde getrapt met een heerlijke goal. Het werd 3-1 tegen Derby County na 120 minuten. De vorige wedstrijd eindigde op een gelijkspel, waardoor er een replay gespeeld moest worden.

Leicester had het moeilijk tegen Derby County om de stempel te drukken. Derby, dat uitkomt in de Engelse tweede klasse wist vorige keer al gelijke tred te houden met de gewezen landskampioen en ook nu werd op het uur het doelpunt van King ongedaan gemaakt. Na 90 minuten stond het nog steeds 1-1.



Tijd voor Ndidi moet Claudio Ranieri gedacht hebben. De ex-Genkspeler viel in en scoorde nadat hij vijf minuten op het veld stond. Hij dreef het leer van in de middencirkel naar de zestien toe om daar verschroeiend met zijn linker uit te halen. De bal vloog via de paal binnen en zorgde voor de bevrijdende voorsprong.



Nadien waren er enkele kansen langs beide kanten, wilde Leicester nog een penalty, maar was het uiteindelijk Demarai Gray die de boeken sloot voor Derby na een schitterende dribbel en ditto trap in de winkelhaak.