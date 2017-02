Atletico Tucuman beleeft tumultueus avontuur vlak voor overwinning in Zuid-Amerikaanse Champions League

Lander Verhoeven

8/02/17

Atletico Tucuman © ap.

Atletico Tucuman komt met de schrik vrij na dat het bijna haar grootste wedstrijd ooit miste. De Argentijnse ploeg wachtte al 115 jaar om te mogen aantreden in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse Champions League. Zonder de goedwil van de tegenpartij El Nacional hadden ze niet eens kunnen starten aan hun match.

De Argentijnse club moest op verplaatsing in Ecuador op jacht gaan naar een ticket voor de volgende ronde van de Copa Libertadores. In de heenwedstrijd hadden ze thuis 2-2 gespeeld tegen het Ecuadoriaanse El Nacional. Hierdoor was er een enorm druk op de spelers om het beter te doen in de terugmatch.



Zoals het elke professionele club beaamt, zakte ook Atletico Tucuman enkele dagen op voorhand af naar Ecuador om te wennen aan het hoogteverschil. Zo trainden ze in Guayaquil. Van daaruit moesten ze dan verder vliegen naar Quito, de speelstad van El Nacional. Hier liep het echter mis en begon een tumultueuze voorbereiding voor de Argentijnen. Ze hadden hun papierwerk niet goed gedaan en kregen geen toestemming om te vliegen. Hierdoor moesten ze alle zeilen bijzetten om een andere vlucht te regelen.



Zonder eigen tenue



Volgens de regels van de Copa Libertadores mochten ze maar 45 minuten te laat komen of de wedstrijd ging niet meer door met als gevolg dat El Nacional geplaatst was voor de volgende ronde. De klok tikte en de pechvogels kwamen anderhalf uur te laat voor hun match. Toch besliste de CONMEBOL, de Zuid-Amerikaanse UEFA, om de match te laten doorgaan ondanks protest van de tegenpartij.



Door al dit tumult waren de truitjes van Atletico Tucuman niet mee op de vlieger geraakt en kwam er een tweede obstakel op hun weg. Als bij wonder speelde de dag ervoor de Argentijnse nationale U20 en konden ze de truitjes van hen dragen. Na alle heisa kon de match dan toch van start gaan en wonderwel wonnen ze deze wedstrijd ook nog met het kleinste verschil. Nu mag Atletico Tucuman door naar de volgende ronde van de Copa Libertadores, hopelijk volgende keer met de juiste papieren op zak.