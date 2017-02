Luidruchtige buren? Daar heeft Lionel Messi een wel erg radicale 'oplossing' voor

Door: redactie

8/02/17 - 17u34

Lionel Messi - hier met zijn hond - is duidelijk erg gesteld op zijn rust. © kos.

Als Lionel Messi thuis is, dan houdt de Argentijnse superster er niet echt van om gestoord te worden. Dat heeft Ivan Rakitic, ploegmaat van de 'Vlo' bij FC Barcelona, gezegd in een opvallend interview met het Kroatische blad 'Novi List'. Als we Rakitic mogen geloven, dan heeft Messi wel erg veel over om in zijn eigen huis tot rust te kunnen komen.



"Messi heeft een huis gekocht in Castelldefels, een gemeente op zo'n half uurtje rijden van Barcelona", aldus Rakitic. "Maar de buren waren bij momenten erg luidruchtig en dat vond Messi niet prettig. Eerst wilde hij een stevige muur tussen beide huizen laten bouwen, maar daar kreeg hij geen toestemming voor. Daarom besliste hij dan maar om het huis van de luidruchtige buren te kopen."