Fans van Celtic Glasgow sluiten Boyata in de armen met een lied

Egon Van Nijverseel

8/02/17 - 16u12 Bron: RTBF

© getty.

video Anderhalf jaar na zijn aankomst in Schotland hebben de fans van Celtic Glasgow het Belgisch talent Dedryck Boyata volledig aanvaard. Ze fabriceerden voor hem zelfs een lied, op de tonen van een nummer van Billy Joel. Zijn nieuwe club heeft de gemiste verlenging van het contract van die andere Belg, Jason Denayer, duidelijk verwerkt.

Class chant from the Celtic fans! "We didn't sign Denayer, but it doesn't matter cause we got Boyata" @Stephen_Taggart pic.twitter.com/PcAkKgOTOB

© getty.

De verwijzing naar Denayer in het lied is allesbehalve toevallig. Met 44 basisplaatsen en 6 doelpunten veroverde Denayer zeker de harten van de Celtic-supporters. Toch blijven ze niet bij de pakken zitten, want ondertussen heeft Boyata de plaats van Denayer in hun hart al ingenomen.



Genieten

"Ik hoorde het lied voor de eerste keer toen Kolo Touré het zong in de kleedkamer", schreef Boyata op de clubwebsite. "Gezien de manier waarop vorig seizoen eindigde voor mij (met een blessure) had ik dit niet verwacht. Momenteel geniet ik van elk moment en ik vind het een goed liedje."